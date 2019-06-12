Rallici Burcu Çetinkaya Instagram hesabından eşinin soyadını kaldırdı
6 yıl önce tesettüre giren ve geçtiğimiz aylarda başını açan rallici Burcu Çekinkaya Bucak, sosyal medya hesabından eşi Fatih Mehmet Bucak'ın soyadını sildi.
2015 yılında Fatih Mehmet Bucak ile dünya evine giren ve her fırsatta eşine olan aşkından bahseden rallici Burcu Çetinkaya, Instagram hesabından eşinin soyadını kaldırdı.
SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Yüksel lisansını tamamlamak üzere gittiği Şanlıurfa'da aradığı aşkı bulan Çetinkaya, nikahın ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan adını 'Burcu Çetinkaya Bucak' olarak değiştirmişti. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Çetinkaya, Instagram hesabından Bucak soyadını kaldırdı. Rallicinin bu hamlesi ise akıllara 'Evliliklerinde kriz mi var?' sorusunu akıllara getirdi.
"FATİH'E İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLMADIM"
Çetinkaya bir röportajında eşiyle olan evlilikleriyle ilgili, "Aşktan ziyade sevgi, saygı ve güven evliliği demek daha doğru. Ben Fatih'e ilk görüşte aşık olmadım. Onu tanıyıp karakterini gördükten sonra içimde ona karşı bir şeyler başladı. Eşimin babamla çok benzeyen yönleri var." demişti.
BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARMIŞTI
Burcu Çetinkaya, geçtiğimiz nisan ayında başörtüsünü çıkardığını açıklamış ve şu sözleri söylemişti: "Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür."
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psikolojisi bozulmuş demek ki eşiyle arasında sorunlarvar diye ondan acılmıştıri inşaallah RAbbim güzel bir donusle dondursun . Allah herkese hayırlı evlilik versinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Seni seven Adam basi acikta sever. Illede kapan diyorsa muhakkak cikarlarina seni alet ediyor demektir. Bu dogulu erkekler ne Zaman kadini birey olarak Kabul edecekler. Hala kadina mal gözü ile bakiyorlar. Madem o Kadar dincisin niye en son erkek modasini takip ediyorsun, araplar gibi gecelik giy dolas.Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırA: evleenmeden once kapandı bu kadınYayından Kaldır
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sonunda millet aydınlandı. Herkez açsın başını. Biraz örümcek kafalıların beyinleri hava alsınCevap Yaz 1 15 Yayından KaldırBEYNİ YANMIS APACHE: sende olmayan bir sey nede olsa. .3 Yayından Kaldır