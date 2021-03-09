Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan 'acemi şoför' şakası
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Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan 'acemi şoför' şakası

09.03.2021 23:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 23:53
Ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul'dan 'acemi şoför' şakası

Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu Burcu Burkut Erenkul, trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek için lüks otomobil markasıyla bir video hazırladı. Markanın danışmanları ile kimliğini gizleyerek test sürüşüne çıkan Erenkul, acemi şoför şakası yaptı. Danışmaların yüreğinin ağzına geldiği o anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Türkiye'nin en genç kadın ralli şampiyonu unvanını elinde bulunduran Burcu Burkut Erenkul, 8 Mart'ta özel trafikte cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek için lüks otomobil markasıyla birlikte eğlenceli bir video hazırladı.

DANIŞMANLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kimliğini gizleyerek markanın 3 satış danışmanı ile test sürüşüne çıkan Erenkul, sürüş sırasında acemi şoför izlenimi yarattı. Aracı sürdüğü ilk dakikalardan itibaren acemi gibi davranan rallici, çok geçmeden araçla drift atmaya başladı. O sırada Erenkul'un kimliğinden habersiz paniğe kapılan satış danışmanları, neye uğradığını şaşırdı.

ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Yaşattığı kısa süreli panik sonrası şakayı sonlandıran Burcu Burkut Erenkul, kendisini tanıtarak videoyu eğlenceli bir sonla tamamladı. Erenkul ve satış danışmanları, dönüşte markanın temsilcileri tarafından alkışlarla karşılandı. Sosyal medyada paylaşılan video milyonlarca kez izlenirken, Erenkul ise kullanıcılardan takdir topladı.

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