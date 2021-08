Rainbow Six Extraction oynanış fragmanı yayınlandı!

Ubisoft'un yaklaşmakta olan taktik bilim kurgu nişancı oyunu Tom Clancy's Rainbow Six Extraction için resmi oynanış fragmanı yayınlandı.

Ubisoft, Tom Clancy's Rainbow Six serisinin bir uzantısı olan Rainbow Six Extraction'ı Eylül ayında çıkış yapacağı duyurmuş, ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle Ocak 2022'e ertelemişti. Geliştirici bu kez, Tom Clancy's Rainbow Six Extraction için resmi bir oynanış fragmanı yayınladı.

Fragmanda, oyunun co-op oyun deneyimine eksiksiz bir bakış atılıyor. Rainbow Operatörleri, insanları zor duruma düşüren ve enfekte eden yeni bir mutasyon ile karşı karşıya kalacak.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction; Ocak 2022'de PlayStation 5, PlayStation, Xbox Series X | S, Xbox One, Stadia ve PC için çıkış yapacak.

TOM CLANCY'S RAINBOW SIX ECTRACTION OYNANIŞ FRAGMANI

Uğursuz bir parazit bir bilim laboratuvarını tamamen ele geçirdi. Genel olarak, bilim adamları muhtemelen laboratuvarlardaki uğursuz canavarları incelemeyi bırakmalıdır. Çünkü bu kesinlikle hiçbir zaman iyi gitmez. Bir diğer önemli nokta ise, hayatta kalanların laboratuvardan çıkarılmasının odak noktası olacağını öne süren "kimseyi geride bırakmamak". Bu oyun, Rainbow Six Siege'in temeline dayanan, ancak PvP savaşına odaklanmayan bir taktik kooperatif nişancı oyunudur.