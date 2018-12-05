Rahibe Jenny'nin Otobanda Striptizine 300 Euro Ceza

OYUNCU Antje Mönning, geçtiğimiz haziran ayında otoban kenarındaki TIR kontrol noktasında aracından inerek üç erkeğin bulunduğu yöne doğru striptiz yapmıştı. Altında iç çamaşırı bulunmadığı halde eteğini kaldıran oyuncunun görüntüleri, striptiz yaptığı kişiler tarafından kaydedilmişti. Oyuncunun, striptiz yatığı kişiler ise TIR şoförlerinin evraklarını kontrol eden sivil polisler çıkmıştı. Polisler, oyuncu hakkında tutanak tutup suç duyurusunda bulunmuştu. Bavyera Eyaletinin Kaufbeuren Kentindeki mahkemede görülen davada iki polis ve o sırada kontrol edilen TIR şoförü tanık olarak dinlendi.

'GÜZEL KADINDI, BAKTIM'

Polisler, kadın oyuncuyu teşhirci olarak gördüklerini ve yapılanı kendilerine hakaret olarak kabul ettikleri yönünde ifade verdi. Tanık olarak dinlenen 51 yaşındaki TIR şoförü ise mahkemede şunları söyledi: "Başta polisler ciddi bir şekilde kimlik ve ehliyet kontrolü yapıyordu. Aniden dans eden kadını gördüm. Kendimi hakarete uğramış hissetmedim. Kadın da güzeldi. Ben de o yöne baktım. Bir erkek her zaman böyle şeylere bakar."

'PLANSIZ BİR AKSİYONDU'

Alman Birinci Kanalı ARD'de uzun yıllar yayınlanan dizide 'Rahibe Jenny'yi canlandıran Antje Mönning ise kendisini böyle savundu: "Bir kadının kendi vücudunu çıplak göstermesinin neden suç olduğunu algılayamıyorum. Hepimiz dünyaya çıplak geliyoruz." Mahkeme ise polislere hakaret etmek ve teşhircilikten oyuncuya 300 euro para cezası verdi. Cezayı doğru bulmadığını söyleyen Mönning, karar sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "O gün nasıl oldu bilmiyorum. Plansız bir aksiyondu" dedi.

Almanya'da yasalara göre teşhircilik yasak olduğu için kadın oyuncu teşhir suçu işlemekten para cezası aldı.



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