Putin ve Erdoğan'a dondurma satan Safronova, o anları anlattı

01.09.2019 13:36

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya'nın Vologda kentinde üretilen dondurmadan ikram etmişti. Rus NTV televizyonuna konuşan Safronova, "Şirketimiz, MAKS'ta üç yıldır çalışıyor, ticaret ve gıda organizasyon faaliyetleri yürütüyor. Ben de fuarda birkaç yıldır sadece satıcı olarak değil, ticaret organizasyon yetkilisi olarak da çalışıyorum. Bu nedenle, Putin'le buluşmamız sadece tesadüftü" dedi.

DONDURMADA KAŞIK ÖNGÖRÜLEMEDİ

Putin'in hem kendisi hem de Erdoğan için dondurma seçtiğini anlatan Safronova, Erdoğan'ın dondurmayı ısırarak yemesinin nedeninin alınan dondurmada kaşık öngörülmemesi olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan ve Putin, Moskova'da MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı ziyaret etti. Fuarda iki lider birlikte dondurma standında dondurma yemişti.

Bu sırada hesabı kimin ödeyeceğini soran Erdoğan'a Putin "Siz misafirsiniz tabii ki biz ödeyeceğiz." demişti. Rusya devlet başkanı dondurma tercihini vanilya ve çikolatalıdan yana kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi aromayı seçtiği görüntülerden anlaşılamamıştı.



