Putin, Savunma Bakanı Soygu'ya 14 askerin öldüğü bölgeye gitme talimatı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı görüşmede kendisine Rus Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı aracında çıkan ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının nedenlerini ortaya çıkarmak üzere aracın çekildiği Severomorsk'a gitme talimatı verdi.

Sputnik'in haberine göre Putin, "Raporları bizzat dinlemek ve komisyonu bu trajedinin nedenlerini koşulsuz olarak ortaya çıkarmaya yönlendirmek üzere Severomorsk'a gitmenizi rica ederim. Oradan döndükten sonra bizzat bana rapor etmenizi rica ederim" diye konuştu.

"KAZANIN NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR"

14 denizcinin hayatını kaybettiği denizaltı aracında çıkan yangınla ilgili Putin'i bilgilendiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise, şu anda araçtaki incelemelerin devam ettiğini ve kazanın nedenlerinin araştırıldığını aktardı.

Şoygu, "14 denizci hayatını kaybetti, mürettebatın kararlı eylemleri sonucu çıkan yangın söndürüldü. Denizaltı aracı şu anda Severomorsk'taki üste bulunuyor, aracı inceleme çalışmaları sürüyor, olup bitenin nedenleri araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Şoygu, kazanın nedenlerinin soruşturulması için Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın başkanlığında bir komisyon oluşturulduğunu da ekledi.