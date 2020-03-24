Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
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Vladimir Putin, Moskova, Dünya

Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs hastalarının karantinada tutulduğu bir hastaneyi ziyaret etti. Putin, virüse karşı özel sarı tulum giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

24.03.2020 19:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:26
Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova yakınlarında bulunan koronavirüs hastalarının karantinada tutulduğu Komunalka Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hastanenin Başhekimi Denis Protsenko tarafından karşılanan Rus lidere çalışmalar hakkında bilgi verildi. Putin hastane kompleksinde inşaatı devam eden enfeksiyon hastalıkları bloku hakkında da bilgi aldı.

Putin virüse karşı özel sarı tulum giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Rusya'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Ülkede 57 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 495'e yükseldi.

Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti

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Vladimir Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti

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