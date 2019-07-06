Putin'in özel temsilcisinin sağ kolu "vatana ihanet"ten tutuklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'inUral Federal Bölgesi Özel Temsilcisi, eski Kaliningrad Valisi Nikolay Tsukanov'un ekibindeki en güvendiği isimlerden biri olduğu belirtilen Aleksandr Vorobyev, Moskova'da çıkarıldığı mahkeme tarafından iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

39 yaşındaki Vorovyev'in "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılandığı belirtilirken, bürokrata yöneltilen suçlamanın ayrıntıları medyada yer almadı. Sadece Moskovskiy Komsomolets gazetesi, kendi kaynaklarına dayanarak, suçlamanın Polonya ile bağlantılı bir casusuluk faaliyetinden kaynaklanmış olabileceği iddiasını aktardı.

VATAN HAİNLİĞİ SUÇLAMASINDAN BİRÇOK İSİM TUTUKLANDI

Türkrus'un Rus basınında yer alan haberlerden aktardıklarına göre,Rusya Ceza Kanunu "vatan hainliği" suçu için 20 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen Mart ayında Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda, 2018 yılında Rusya'da yabancı istihbarat servisleri için çalışan 465 ajanın ve 129 kadrolu görevlinin ortaya çıkarıldığını söylemişti. Rusya'da son dönemde "vatan hainliği" suçlamasıyla birçok isim tutuklandı.