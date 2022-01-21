Putin'in görkemli sarayından yeni fotoğraf! Striptiz salonunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin'in görkemli sarayından yeni fotoğraf! Striptiz salonunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen Karadeniz kıyısındaki 1,3 milyar dolarlık sarayın striptiz salonunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Putin'in hayatı zindan ettiği başlıca muhaliflerinden Navalni'nin ekibi tarafından paylaşılan görselde, direk dansı sahnesi dikkat çekiyor.

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin internet sitesinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen 1,3 milyar dolarlık saraydaki striptiz salonunun görüntüleri paylaşıldı.

Navalni, Putin'in emriyle zehirlendiği iddiasıyla Almanya'da tedavi gördükten sonra Rusya'ya dönüşünde geçen yıl tutuklanmış, ardından Putin'in gizli sarayı olduğu iddia edilen lüks evin görüntüleri basına sızmıştı. Gizli tüneli, yüzme havuzu, buz pisti, kilisesi, tiyatro ve spor salonu olan sarayda Putin'in yatak odası olduğu söylenen odanın görüntüleri de dikkat çekmişti. Navalni'nin ekibi son olarak da sarayda direk dansı yapılan salonun görüntülerini yayınladı.

Putin'in görkemli sarayından yeni fotoğraf! Striptiz salonunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Daha önce direk dansı salonunun evin planlarına göre bilgisayarda oluşturulan bir örneği paylaşılmıştı. Orijinal fotoğrafla beraber paylaşılan notta "Striptiz salonu gerçekten var. Hayal ettiğimizden çok daha kötü görünüyor" dendi.

Putin'in görkemli sarayından yeni fotoğraf! Striptiz salonunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Sarayda ayrıca bir kumarhane ve disko olduğu da belirtiliyor. Rusya'nın simgelerinden biri olan çift başlı kartal görseli de sarayın birçok yerinde görülebiliyor.

Putin'in görkemli sarayından yeni fotoğraf! Striptiz salonunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Putin'in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığını öne süren video, geçen sene büyük ses getirmiş ve 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlenmişti. Navalni'nin ekibi, sarayı "Rusya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı" olarak tanımlarken, Putin sarayın kendisine veya yakın akrabalarına ait olduğu iddialarını reddetmişti. Putin'e yakın isimlerden Rus milyarder Arkadi Rotenberg de sarayın kendisine ait olduğunu belirtmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Vladimir Putin, Karadeniz, Striptiz, Rusya, Dünya, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
Yorumlar (4)
Eğrioturdoğrukonuş:Vatandaş her türlü naneyi yesinn liderler de de çok sadece çok ucuz hareketler beklensin? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
ali can:rusyada olupda bu tür şeylerin olması kadar doğal bir durum varmı sizce bekar adam sonuçta ;) Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
UğuR DURAN:Putinin bu olaydan başı mı ağrır... Yani striptis odası var diye mi ağrıyacak başı bu adamın? Rica Ederim Suudi Arabistandan bahsetmiyoruz, rusya Devlet Başkanından bahsediyoruz. anormal bir durum mu bu? Cevap Yaz 5 36 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title