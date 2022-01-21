Putin'in görkemli sarayından yeni fotoğraf! Striptiz salonunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen Karadeniz kıyısındaki 1,3 milyar dolarlık sarayın striptiz salonunun görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Putin'in hayatı zindan ettiği başlıca muhaliflerinden Navalni'nin ekibi tarafından paylaşılan görselde, direk dansı sahnesi dikkat çekiyor.

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin internet sitesinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edilen 1,3 milyar dolarlık saraydaki striptiz salonunun görüntüleri paylaşıldı.

YATAK ODASI GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Navalni, Putin'in emriyle zehirlendiği iddiasıyla Almanya'da tedavi gördükten sonra Rusya'ya dönüşünde geçen yıl tutuklanmış, ardından Putin'in gizli sarayı olduğu iddia edilen lüks evin görüntüleri basına sızmıştı. Gizli tüneli, yüzme havuzu, buz pisti, kilisesi, tiyatro ve spor salonu olan sarayda Putin'in yatak odası olduğu söylenen odanın görüntüleri de dikkat çekmişti. Navalni'nin ekibi son olarak da sarayda direk dansı yapılan salonun görüntülerini yayınladı.

"HAYAL ETTİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KÖTÜ GÖRÜNÜYOR"

Daha önce direk dansı salonunun evin planlarına göre bilgisayarda oluşturulan bir örneği paylaşılmıştı. Orijinal fotoğrafla beraber paylaşılan notta "Striptiz salonu gerçekten var. Hayal ettiğimizden çok daha kötü görünüyor" dendi.

KUMARHANE VE DİSKOSU DA VAR

Sarayda ayrıca bir kumarhane ve disko olduğu da belirtiliyor. Rusya'nın simgelerinden biri olan çift başlı kartal görseli de sarayın birçok yerinde görülebiliyor.

PUTİN REDDETMİŞ, ROTENBERG "BENİM SARAYIM" DEMİŞTİ

Putin'in yasa dışı kaynaklarla Karadeniz kıyısında kendisine lüks bir saray yaptırdığını öne süren video, geçen sene büyük ses getirmiş ve 24 saat içinde 20 milyondan fazla izlenmişti. Navalni'nin ekibi, sarayı "Rusya tarihinin en büyük yolsuzluk skandalı" olarak tanımlarken, Putin sarayın kendisine veya yakın akrabalarına ait olduğu iddialarını reddetmişti. Putin'e yakın isimlerden Rus milyarder Arkadi Rotenberg de sarayın kendisine ait olduğunu belirtmişti.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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