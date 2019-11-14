Putin'in danışmanın telefon kayıtları 298 kişinin öldüğü MH17 yolcu uçağı soruşturmasında

14.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:16

Ukrayna'da, beş yıl önce Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni telefon kayıtları ortaya çıktı.



Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın danışmanları ile Ukrayna'daki ayrılıkçı grup arasındaki telefon görüşmelerinin, uçağın düşürülmesi ile ilgili yeni soru işaretlerini doğurduğunu duyurdu. Yetkililere göre söz konusu kayıtlar Kremlin ile Ukrayna'daki ayrılıkçılar arasındaki bağın bilinenden daha yakın olduğunun bir göstergesi. Euronews.com'da Görüntüle