Erdoğan teras detayını vermişti! Putin ile 2 saat baş başa görüşmüşler

24.10.2019 23:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sonrası TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye değinen Erdoğan, "Sayın Putin'le ben ikili görüşmemi, hatta gülerek gazetelerde yayınlanan poz var ya, işte o. O sayın Putin'in özel görüşmelerini yaptığı teras. Orada çok samimi bir havada görüşmemizi devam ettirdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından, "İki liderin bire bir görüşmesi kaç saat sürdü?" sorusunun cevabı merakla bekleniyordu.

"EN AZ İKİ SAAT GÖRÜŞTÜLER"

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen salı günü Soçi'de yaptıkları bire bir görüşmenin en az 2 saat sürdüğünü belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uşakov, Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de 6 saatten fazla süren görüşmenin en az 2 saatlik bir kısmında yüz yüze görüştüklerini kaydetti.

"KONULAR ÇOK CİDDİ VE MUTABIK KALINAN BELGE DE SON DERECE ÖNEMLİ"

Daha sonraki görüşmelerin heyetlerin de katılımıyla devam ettiğini söyleyen Uşakov, varılan mutabakat muhtırasındaki maddelerinin kaçının Rusya ve kaçı Türkiye girişimi ile oluşturulduğu sorusunu ise, "Bu ortak oluşturulan bir belge, bu nedenle bizim de, Türkiye'nin de kattığı kısımlar var" şeklinde yanıtladı.

Anlaşmaya varmanın ne kadar zor olduğu sorusuna ise Uşakov, bunun için 6 saat gerektiğini hatırlattı:

"Genel olarak bu tür çalışma görüşmeleri en fazla 2-3 saat sürer, bu görüşme ise 6 saat sürdü. Konular çok ciddi ve mutabık kalınan belge de son derece önemli."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyinde ABD aracılığıyla varılan 120 saatlik ateşkesin sona ermesinin ardından Soçi'de bir araya gelmişlerdi. Yaklaşık 6 saat süren görüşmenin ardından iki lider, Türkiye ve Rusya güçlerinin 23 Ekim Çarşamba günü öğle 12 itibarıyla 150 saat sürecek devriyeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmede teras ayrıntısı dikkat çekerken, iki liderin bire bir görüşmesinin kaç saat sürdüğü merak ediliyordu. Konuya ilişkin soruya cevap veren Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, "En az 2 saat bire bir görüştüler" yanıtını verdi.