Rus medyası, Putin'in inkar etmesine rağmen İdlib'deki hain saldırıyı üstlendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de meydana gelen ve 33 askerimizi şehit verdiğimiz saldırıyla ilgili "Rus uçakları bölgede değildi. Ateşkes için elimizden geleni yaptık" dedi ancak Rus medyası saldırıyı Rus savaş uçaklarının düzenlediğini yazdı.
Rus basını, İdlib'de askerlerimize yönelik düzenlenen hain saldırıyı Rus savaş uçaklarının düzenlediğini yazdı.
Suriye'nin İdlib kentinde 33 Mehmetçik'in şehit olmasıyla sonuçlanan kalleş saldırıyla ilgili soru işaretleri henüz cevap bulmuş değil.
İLK ÖNCE İNGİLİZ MEDYASI DİLE GETİRDİ
İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan The Guardian, Türk askerine yönelik saldırıyı Rusların düzenlediğini iddia etti.
RUS MEDYASI SALDIRIYI ÜSTLENDİ
İngilizlerin bu iddiasının ardından Rus basınında da benzer haberler yer aldı.
Ülke medyası, Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısına Rus savaş uçaklarının katıldığını yazdı.