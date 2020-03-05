Putin, Erdoğan'ın gözlerinin içine bakarak söyledi: Suriye ordusu ağır kayıplar veriyor

05.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:40

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik görüşme başladı. Basına kapalı gerçekleşecek görüşme öncesi basın mensuplarının karşısına geçen iki lider, kısa bir açıklamada bulundu. İlk olarak söz alan Putin, "Suriye ordusunun ağır kayıpları var" ifadelerini kullandı.

"SURİYE ORDUSUNDA CİDDİ KAYIPLAR VAR"

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Hiçbir kimse Türk askerlerinin orada bulunduğunu bilmiyordu. Suriye ordusunda ciddi kayıplar var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var" ifadelerini kullandı.

"ALACAĞIMIZ KARARLAR BÖLGEYİ RAHATLATACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Bugün alacağımız kararlar bölgeyi de ülkemizi de rahatlatacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

27 Şubat Perşembe günü İdlib'de gözlem faaliyetleri için bulunan askerlerimize Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 34 Mehmetçik şehit oldu. Olay sonrasında Rusya tarafından yapılan ilk açıklamada Türkiye'nin askerlerinin yeriyle ilgili Rusya'ya bilgi verilmediği söylendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu açıklamaları yalanlayarak Rusya'ya bilgi verildiğini aktardı.

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