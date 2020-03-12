Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni anayasa tasarısı sayesinde tekrar başkanlık koltuğuna oturabilecek olmasına sinirlenen bir adam, sinir krizi geçirerek bulunduğu mağazadaki televizyonları çekiçle kırdı.

Rusya'nın Tomsk şehrinde, Putin'in yeniden başkanlık koltuğuna oturabilecek olmasına sinirlenen bir Rus vatandaş, sinir krizi geçirdi. Kendiden geçen adam, elindeki çekiçle bulunduğu mağazadaki televizyonları kırmaya başladı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan adam emniyete götürüldü.

RAFLARDAKİ TÜM TELEVİZYONLARI KIRDI

Rusya'da mevcut anayasaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlıkta son dönemini sürdürürken yeniden başkanlığa aday olabilmesi için ülkede anayasa tasarısı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Duma'da onaylanan yasa tasarısı için 22 Nisan'da referandum yapılması beklenirken ilginç bir olay yaşandı. Tomsk şehrinde Putin'in yeniden başkanlığının önünü açan yasa tasarısı ile ilgili haberleri izleyen bir kişi sinirlenip bir elektronik eşya mağazasına daldı. Eline aldığı çekiçle mağazaya giren kişi raflardaki tüm televizyonları kırdı.

AKLİ DENGESİ YERİNDE Mİ?

Saldırıdan sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs ifadesinde Putin'in yeniden başkan adayı olması ile ilgili haberlere çok sinirlendiğini bu nedenle mağazaya saldırdığını söyledi. Saldırganın gözaltına tutulduğu öğrenilirken akli dengesinin yerinde olup olmadığı ile ilgili araştırma yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA