Putin, 5 generali görevden aldı

25.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.

Putin'in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

KASIN AYINDA DA 11 GENERALİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Rusya'nın 4 Kasım Ulusal Birlik Bayramı'nın kutladığı resmi tatil gününde, Devlet Başkanı Vladimir Putin,tarafından Savcılık Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda görev alan 11 general görevden alınmıştı.

Kaynak: AA