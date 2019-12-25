Putin, 5 generali görevden aldı
Rusya'da bazı bakanlıklarda görev alan 5 general Putin'in yayınladığı bir kararname ile görevden alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı.
Putin'in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi. Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
KASIN AYINDA DA 11 GENERALİ GÖREVDEN ALMIŞTI
Rusya'nın 4 Kasım Ulusal Birlik Bayramı'nın kutladığı resmi tatil gününde, Devlet Başkanı Vladimir Putin,tarafından Savcılık Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı ve Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda görev alan 11 general görevden alınmıştı.