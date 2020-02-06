Putin, 4 generali görevden aldı

06.02.2020 18:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:47

Putin, Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameyle, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığında yöneticilik yapan "general" rütbesindeki 4 kişinin görevine son verdi.

Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

PUTİN ARALIK AYINDA DA 5 GENERALİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Rusya'da bazı bakanlıklarda görev alan 5 general Putin'in Aralık ayında yayınladığı bir kararname ile görevden alınmıştı. Putin geçtiğimiz Kasım ayında da 11 generali görevden almış ve bu operasyon 'büyük temizliğin' devam olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: AA