Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı Hatay Samandağ'da PTT şubesi önünde para yatırmak için bekleyen kadınlar arasında salgından korunmak için korunması gereken 1 metrelik mesafe kuralına uyulmadığı için tartışma çıktı.

Salgına karşı uzmanların uyardığı noktalardan biri kalabalık ortamlarda korunması gereken sosyal mesafe. Hatay'da da bu yüzden bir tartışma yaşandı. 1 METRE KURALINA UYULMAYINCA TARTIŞMA ÇIKTI Koronavirüs önlemleri sonrasında banka şubeleri saat 12.00-17.00 arasında hizmet vermeye başlayınca, vatandaşlar Samandağ Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan PTT şubesine akın etti. Vatandaşlar PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla tavsiye edilen 1 metre kuralına uymayan kadınlar arasında, zaman zaman sıra yüzünden tartışma yaşadı. Olay yerine gelen polisin uyarılarından sonra kadınlar aralarında en az 1 metre mesafe bırakarak sıra oluşturdu. Kaynak: İHA