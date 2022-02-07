Propaganda filmi nerede çekildi? Propaganda ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Propaganda filmi konusu nedir, oyuncuları kim?

Propaganda filmi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1948 yılında Türkiye'de yaşanan gerçek bir olaydan esinlenerek hazırlanan 'Propaganda' filmi, yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in en ses getiren yapımları arasında yer alıyor. Propaganda ne zaman, kaç yılında çekilmiştir?

PROPAGANDA FİLMİ KONUSU

Yıl 1948. Doğup büyüdüğü Hisli Hisar kasabasına, Gümrük Muhafaza Müdürü olarak dönen Mehdi ve çocukluk arkadaşı Rahim'in ailelerinin kasabanın ortasından geçen sınır telleri ile parçalanan hayatlarını anlatıyor. Neredeyse yüzyıllardır birlikte yaşayan Hisli Hisarlıların altüst olan sosyal yaşamlarını, aşklarını, ticaretlerinin önünde duran dikenli telleri ve merkezi otoriteye karşı hayatlarını nasıl savunduklarını görüyor, 1948'de yaşanan bu trajikomik öykünün yarım asırdır çok fazla değişime uğramadığına tanık oluyorsunuz. Bu arada Mehdi'nin oğlu Âdem ile Rahim'in kızı Filiz arasındaki tutkulu aşk, aralarından geçen sınır çizgisi nedeniyle iyice imkânsızlaşır.

PROPAGANDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1948 yılında gerçek yaşanan bir hikayeden yola çıkılarak çekilen Propaganda filminin çekimleri Aksaray'ın Yalman Köyü'nde yapıldı.

PROPAGANDA OYUNCULARI

Kemal Sunal (Mehdi)

Metin Akpınar (Rahim)

Meltem Cumbul (Filiz)

Rafet El Roman (Âdem)

Meral Orhonsay (Şahane)

Ali Sunal (Mahmut)

Nazmiye Oral (Azamet)

Müge Oruçkaptan (Nazmiye)

Berfi Dicle (Melek)

Kenan Baydemir (Hamdi)

Nail Kırmızıgül (Kopuk Yaşar)

Turgay Aydın (Cemil)

Cem Safran (Abuzer)

Zaven Çiğdemoğlu (Deli Selami)

Baycan Baybur (Komiser Muavini)

Ayşegül Yurdakul (Köylü Kadın)

Cengiz Deveci (Belediye Başkanı)

Özcan Pehlivan (Asker)

Bahar Uçan (Şadiye)

Sultan Yılmaz (Rahim'in Annesi)

Ahmet Tok (Genç Köylü)

Üzeyir Tok (Selçuk)

Turgut Giray (Cemil)

Sinan Çetin (Çoban)

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