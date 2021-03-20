Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu

Yıllar önce Müge Anlı'nın yerine ATV ekranlarında Esra Ceyhan ile A'dan Z'ye programının sunuculuğunu yapan Esra Ceyhan, değişimiyle gündem oldu. 52 yaşındaki sunucu şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor.

ATV'de bir ekran klasiği haline gelen unutulmaz programlar arasına adını yazdıran Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programın sunucusu Esra Ceyhan, şimdilerde kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürüyor.

SEVENLERİYLE İLETİŞİM KURMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya hesabını kullanan ünlü isim, burada hayranlarıyla sık sık canlı yayın yaparak buluşuyor. Instagram hesabında 263 bin takipçisi bulunan Ceyhan, evinin mutfağından ve gezip gördüğü yerlerden fotoğraflar da paylaşmayı ihmal etmiyor. Uzun yıllardır evde olan Ceyhan'ın aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı. Kendine güveni yerinde olan ünlü isim, takipçileriyle makyajsız doğal hallerini paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İşte Esra Ceyhan'ın yıllar içindeki değişimi...