Prof. Dr. V. Canfeza Sezgin kimdir? Canfeza Sezgin kaç yaşında, nereli? Canfeza Sezgin biyografisi!

Demet ve Alişan programına katılan ve verdiği bilgilerle vatandaşalar faydalı çözümler sunan Canfeza Sezgin, merak konusu oldu. Peki, Canfeza Sezgin kaç yaşında, nereli? Canfeza Sezgin biyografisi nedir? Canfeza Sezgin kimdir?

Star TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan programında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çeken Prof. Dr. V. Canfeza Sezgin hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Prof. Dr. V. Canfeza Sezgin kimdir?

PROF. DR. V. CANFEZA SEZGİN KİMDİR?

Prof. Dr. V. Canfeza Sezgin

Fitoterapi & İç Hastalıkları & Tıbbi Onkoloji Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 mezunudur. 1999 yılında aynı fakültede İç Hastalıkları Uzmanı, 2001 yılında da Tıbbi Onkoloji Uzmanı oldu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı' nda 2006 yılında Tıbbi Onkoloji Doçenti, 2013 yılında da Tıbbi Onkoloji Profesörü unvanını almıştır. Mart 2015' den itibaren İstanbul' da mesleğine devam etmektedir. Mart 2016' da Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi' nde Tıbbi Onkoloji Kliniği' nin kurulmasına öncülük etmiştir. Halen üniversite bünyesinde Fitoterapi kliniğini içeren geleneksel ve tamamlayıcı tedavi biriminin kurulması planlanmıştır. Kanserin tıbbi tedavisi yanı sıra tamamlayıcı tedavilerinin de beraber uygulandığı integratif tedavileri yürütmektedir.

Kendisinin özellikle tümör hücre hatları üzerinde yapılmış araştırmaları ve meme kanseri başta olmak üzere çeşitli konularda yazılmış yüzü aşkın uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış makaleleri, kitap bölümleri ile toplantılarda sunulmuş araştırmaları bulunmaktadır.

Kanserde Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları konusuna özel ilgisi olması nedeni ile Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi' nin 2006 yılında düzenlediği Fitoterapi kursunu, sonrasında da Hipnoz kursunu tamamlamıştır. 2016 yılında ülkemizde ilk defa T.C. Sağlık Bakanlığı' nın yetkilendirmesi ile tıp doktorlarına yönelik Bezmialem Fitoterapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi' nde düzenlenen sertifikalı Fitoterapi eğitiminde kanserde bitkisel tedavileri eğitimini vermiş ve eğitimi tamamlamıştır. Yine 2016 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı' nın yetkilendirmesi ile tıp doktorlarına yönelik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi' nde düzenlenen sertifikalı Fitoterapi eğitiminde kanserde bitkisel tedavileri eğitimini vermiştir.

2016 yılında Almanya' da kanserde tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak kullanılan hipertermi tedavi uygulamaları konusunda kurs ve eğitim almıştır.

Özellikle kanserde tıbbi tedaviler yanı sıra hastalıkların tedavisinde yardımcı gıda takviyeleri ve bitkisel tedavilerin değerlendirilmesi konusunda bilimsel toplantılarda konuşmaları, vaka sunumları, kitap ve kitap bölümleri bulunmaktadır.

'Hangi Kansere Hangi Bitki?' isimli kitabı 2010 yılında yayımlanmıştır. Türkiye' nin kendi alanında uzman 13 bilim insanı ile birlikte yazdığı 'Kansere Çözüm Var' isimli kitabı da 2011 yılında basılmıştır. 2012 yılında Türkiye Klinikleri Dergisi Tıbbi Onkoloji Özel Sayısı olan Onkolojide Tamamlayıcı-Destek Tedaviler Özel Sayısı Editörlüğü' nü yapmıştır.

2016 yılında 952 sayfadan ve 2000'i aşkın bilimsel referanstan oluşan, halkın anlayabileceği bir dille 'Tam Şifa' isimli kitabı yayımlanmıştır. Tam Şifa isimli kitapta, hastalıklarla mücadelede etkili olan ve geleneksel tıpta önemli yer tutan tıbbi çayların ve yağ karışımlarının formüllerini de içeren bitkisel reçetelere yer verilmiştir. Kitap binlerce bilimsel yayın tarandıktan sonra, hekimlik tecrübeleri de katılarak yazılmıştır.

2014 yılında Türkiye Bilimsel Akademisi Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı' nda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Masası' nda çalışmıştır. 2015 yılında II. Türk Tıp Dünyası Kurultayı' nda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Çalışma Grubunda hizmet vermiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı' nın Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilimsel Danışma Kurulu' nda görev almıştır.

Kanserin tıbbi tedavisi ve tamamlayıcı destek tedavileri ile ilgili bilimsel toplantılarda, yazılı ve görsel basında görüşüne başvurulmaktadır.

Kanser hastalarının sadece tıbbi olarak değil psikososyal açıdan desteklenmelerinin de önemli olması nedeni ile sosyal sorumluluklarının bilincinde olan bir akademisyen olarak; ailesinde kanser hastalığı bulunan çocukların psikolojik ve sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimlerine katkı sağlanması için ücretsiz olarak hizmet veren 'Kanserle Savaşan Ailelerin Öğrenim Gören Çocuklarına Destek Derneği' ni 26 Mayıs 2014 tarihinde İzmir' in Göztepe semtinde gönüllülerle beraber kurmuş ve kısaca KANSADER olarak isimlendirilen derneğin başkanlığını 2016 yılına kadar yürütmüştür.