Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Depremler, büyük depremi öne çekti

29.09.2019 08:59

İstanbul'da yaşanan depremle ilgili uzmanlar uyarmaya devam ediyor. Deprem uzmanların üzerinde anlaştığı konu, bu deprem ve artçıların daha büyük bir depreme neden olacağı konusu.

'DEPREM KÜÇÜK BİLE OLSA O FAY ZATEN GERİLMEKTEYDİ'

Son depremle İstanbul'da durumun daha da ciddileştiğini söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, "1999-2014 seneleri arasında bütün Marmara araştırmalarının başındaydım. Elimizde Marmara'nın fayları mevcut. Hangi fayın kilitlenmiş yani enerji biriktirmekte olduğunu biliyorduk. O fay da 4.6'lık depremin olduğu yer ile Çekmece Gölleri arasında uzanan 70-75 km'lik faydı. O kol suskundu ve enerji biriktiriyordu. Fayın en batı ucunda olunca deprem sıkıntı yarattı. Deprem küçük bile olsa o fay zaten gerilmekteydi. Oradaki dinamik dengeyi etkileyeceği ve daha fazla bir yük bindireceğini düşündüğüm için 'Sıkıntılı' dedim. İki gün sonra 5.8, aynı noktaya yakın ve aynı fayın üzerinde meydana geldi. Bu iki deprem de kırılmasını beklediğimiz fayın üzerinde olduğu için faya ekstra bir yük bindirdi. Onun için ikinci deprem olunca İstanbul'daki sıkıntı daha da arttı" dedi.

'İKİ DEPREM DAHA FAZLA GERİLMEYE SEBEP OLDU'

Hürriyet'ten Ece Emre'ye konuşan Görür, "Bu iki deprem enerjiyi boşalttı, bundan sonra daha küçük deprem olacak' lafı yanlış. İki deprem daha fazla gerilmeye sebep oldu. Ve neticesinde fayı kırılmaya zorluyor. Bu kilitli fay kırılırsa eğer beklediğimiz deprem minimum 7.2 büyüklüğündedir. Bu fay 70-75 kilometredir" dedi ve şöyle devam etti:

"4.6'lık deprem, 5.7'lik depremi olması için zorladı. Bu nedenle endişe ediyoruz. Bu iki deprem beklediğimiz Marmara depremini öne çekti. Çünkü zorluyor. Artık tablo değişti. Beklenen depremin daha önce olma olasılığı ortaya çıktı. Ama deprem ne zaman olacak onu bilemiyoruz. 1999'da verilen periyodun 20 senesi geçti. O periyodun ikinci yarısından zaman alıyoruz.

'KIYILAR EN SIKINTILI YERLER OLACAK'

Marmara'da 7'den büyük bütün depremlerin arkasından tsunami olmuştur. Dolayısıyla da bu depremde de tsunami bekliyoruz. Burası bir iç deniz. Okyanuslardaki gibi bir tsunami resmi kimsenin aklına gelmesin. 1999 depreminde de bu oldu. 4 metreye kadar sular yükseldi.Genelleyerek söylemek gerekirse, kıyılar en sıkıntılı yerler olacaktır, deprem hattına yakın oldukları için. İkinci köprüden doğu-batı yönünde bir çizgi çekin. Onun kuzeyinde kalan alanlar depremi 99 depremini nasıl hissettilerse öyle hissedecekler. Güneyinde kalan alanlar ki bu da İstanbul'un çok büyük kısmı, daha şiddetli hissedecek. Avrupa yakası Anadolu yakasına göre de daha çok hissedecek. Fayda 75 km'lik alan kırıldığında 7.2 şiddetinde bir deprem olur ve 40-50 saniye sürer."