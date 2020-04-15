Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer alan Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti. Azrak'ın eşi de kısa süre önce koronavirüse yenik düşmüştü.

15.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:52
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin kurucularından Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Prof. Azrak, 87 yaşındaydı. Azrak'ın eşi de kısa süre önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

AÇIKLAMA ÜNİVERSİTENİN RESMİ HESABINDAN YAPILDI

İstanbul Üniversitesi, Azrak'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu: "İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı kıymetli hocamız Prof. Ali Ülkü Azrak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

PROF. ALİ ÜLKÜ AZRAK KİMDİR?

1956 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1971-1979 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsünde doçent olarak görev aldı. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer aldı. 1982 yılında profesör olan Ali Ülkü Azrak, emekli olduğu 2000 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. 2001-2005 yıllarında YÖK üyeliği görevinde bulundu.

Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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