Prens William Middleton'ı, En Yakın Arkadaşıyla Aldattı!

Kraliyet ailesinin en gözde çifti William ile Middleton'ın aralarının aldatma nedeniyle açıldığı öne sürülüyor.

ÜÇÜNCÜ BEBEĞİNE HAMİLEYKEN ALDATTI

Kısa süre önce William ile Harry'nin anlaşamadığı iddialarının ardından, Touch Weekly dergisinde yer alan haberlere göre Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı komşuları ve yakın arkadaşları olan Rose Hanbury ile aldattığı öne sürüldü. Söz konusu dergide, Prens William'ın, Rose Hanbury ile ilişkisi olduğu ve Prens'in, Kate Middleton üçüncü çocuğuna hamileyken eşini aldattığı belirtildi.

Rose Hanbury ile Kate Middleton

MİDDLETON ARKADAŞLIĞINI BİTİRDİ

William'ın birlikte olduğu söylenen Rose Hanbury'nin de evli ve 3 çocuklu anne olduğu biliniyor. Hanbury ile Middleton'un arkadaşlığı ise eskilere dayanıyor. Dergide yer alan yazıda, Cambridge Düşesinin eşi William'dan, Hanbury ile görüşmemesini isteyerek Middleton'ın da arkadaşlığını sonlandırdığı yer alıyor. Kraliyet ailesi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, ailenin avukatı söz konusu kuruluşa dava açmaya hazırlanıyor.