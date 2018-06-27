Prens Harry'nin Kayınpederi 46 Bin TL Karşılığında İngiliz Ailesi Hakkında Konuştu

Kızı Meghan Markle'ın mayıs ayındaki düğününe bir magazin sitesine para karşılığında poz verdiğive sağlık nedenlerinden dolayı katılamayan baba Thomas Markle Sr, 7 bin 500 pound (46 bin TL) karşılığında katıldığı bir televizyon programında Kraliçe II. Elizabeth ve ailesini eleştirdi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İngiltere'de yayınlanan sabah programı 'Good Morning Britain'e konuşan Thomas Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin pek de alışık olmadığı tarzdaki açıklamalarıyla dikkat çekti. 19 Mayıs'ta gerçekleşen görkemli kraliyet düğününden bu yana ilk kez konuşan baba Markle, Piers Morgan ve Susanna Reid'in sorularını yanıtladı.

"KRALİÇENİN BENİMLE GÖRÜŞMEMESİ İÇİN MAZERETİ OLAMAZ"

Meksika'da yaşayan Thomas Markle, Kraliçe II. Elizabeth'in kendisini aşağıladığını ve küçümsediğini öne sürdü. Gelecek ay ki İngiltere ziyareti kapsamında Kraliçe II. Elizabeth ile görüşecek ABD Başkanı Donald Trump için, "cahil ve duyarsız" ifadelerini kullanan Thomas Markle, "Eğer Kraliçe bizim cahil ve duyarsız başkanımızla görüşmeye istekliyse, benimle görüşmemesi için mazereti olamaz, ben ondan kötü değilim" dedi.

"YAKIN ZAMANDA BEBEK GELEBİLİR"

Kızının uzun bir süredir çocuk sahibi olmak istediğini belirten Markle, "Bu kadar çok sevdiği Harry ile birlikte olduğuna göre, yakın zamanda bir çocuk gelebilir" diye konuştu. Çiftin kaç çocuk istediğiyle ilgili soruya yanıt vermeyen Markle, "Bu onların bileceği iş" dedi.

"MEGHAN, KRALİYET AİLESİ İÇİN BİR GELİŞİM"

İngiliz Kraliyeti'nin ilk kez bir melezi aileye almasıyla ilgili olarak da konuşan Thomas Markle, "Vakti çoktan gelmişti. Kraliyet ailesi ve İngiltere için de bir gelişim" ifadelerini kullandı.