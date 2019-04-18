Pompalı Tüfekle Sevgilisini Vurmuştu, Aşk Mektuplarını Delil Olarak Sundu

BURSA'da, tartıştığı sevgilisi Aslı Çıkıkçı'yı (26) sol bacağından pompalı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen Ahmet Kara'nın (34) avukatı, genç kadının mektuplarını delil olarak sunup, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, mektupları delil saymayıp, talebi reddetti.

Olay, Şubat ayında Gürsu ilçesinde meydana geldi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birliktelik yaşadığı Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü. Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp aldatmadığı konusunda sorular soran Kara, çıkan tartışmada pompalı tüfek ile genç kadını sol bacağından vurdu. Ardından, kanlar içinde kalan Aslı Çıkıkçı'yı hastaneye götürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Kara hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kara'nın hazır bulunduğu duruşmaya Aslı Çıkıkçı katılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile taraf avukatları katıldı. Çıkıkçı'nın avukatı, bir önceki duruşmada verdikleri ifadeyi tekrarlayarak, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık Ahmet Kara ise, "Vurduktan sonra hastaneye götürdüm. Bir anlık sinirle vurdum, öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmiyorum" dedi.

AŞK MEKTUPLARI DELİL SAYILMADI

Duruşmada sanık avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin 15 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, halen Aslı Çıkıkçı ile mektuplaştığını söyledi. Avukat, Çıkıkçı'nın aşk sözleri yazdığını ileri sürdüğü mektupları mahkeme delil olarak sunarak, Kara'nın tahliyesini talep etti.

Mahkeme ise, mektupları delil olarak kabul etmeyerek, Ahmet Kara'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Bursa

Kaynak: DHA