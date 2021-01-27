Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı

27.01.2021 23:09 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:16
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı

Bir son dakika haberine göre POLONEZKÖY'de tabiat parkında küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda yangın çıktı.

POLONEZKÖY'de tabiat parkında küçükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok hayvanın öldüğü olduğu söylenirken yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Beykoz Cumhuriyet Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde bulunan tabiat parkındaki ahırda çıktı. İddiaya göre, içinde küçükbaş ve kümes hayvanlarının bulunduğu kişiye ait ahırda sobadan yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Birçok hayvanın ölüğü öğrenilirken yangında yaralanan hayvanlar görüntülendi. Yangın ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Çalışma sırasında yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.  Orada bulunan bir kişi, "İki kız kardeşin 150 tane keçisi, 20 tane koyunu 100 tane tavuğu vardı. İçeride ne kadarı yandığı şu an belli değil. 20-30 hayvan dışarıda var. İçeride ne olduğu belli değil. Yangın sobadan çıkmış. İtfaiye müdahale etti." dedi.Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


- İstanbul
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı
Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Guy Ritchie Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Türk Antalya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Polonezköy'de ahırda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 23:17:44. #1.15#
title