Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın Emekli Öğretmenleri Ziyaret Etti

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Öğretmenler Günü anısına ilçede yaşayan emekli ve uzun yıllar görev yapmış öğretmenleri ziyarette bulundu.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zile ilçesinde bulunan emekli öğretmenleri ziyaret etti. Emekli öğretmenleri ziyaret eden Zile Belediye Başkanı Şükrü sargın, emekli öğretmenlere çiçek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biblosu hediye etti. Emekli öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Zile Belediye Başkanı "Öğretmenlerimize çok şey borçluyuz, onlar için ne yapsak azdır. Başöğretmenimiz Büyük Önder Atatürk'ün vurguladığı gibi 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.' Biz de bu anlayışla yıllarını eğitime adamış ve binlerce öğrenci yetiştirmiş öğretmenlerimizi evlerinde ziyaret ettik. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum" dedi. - TOKAT