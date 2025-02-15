Zelenskiy: ABD Desteği Olmadan Hayatta Kalma Şansımız Çok Düşük

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin ABD'nin askeri desteği olmadan hayatta kalma şansının "çok düşük" olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında ABD'li NBC News kanalına verdiği röportajın bir bölümü yayınlandı. Zelenskiy, Ukrayna'nın hem Rusya'nın işgalini püskürtmeye çalıştığı mevcut dönemde hem de savaş bittikten sonra ABD'nin askeri desteği olmadan ayakta kalmasının "çok zor" olacağını söyledi. Zelenskiy, "Muhtemelen çok, çok, çok zor olacak ve tabii ki tüm zor durumlarda bir şansınız var. Ancak ABD'nin desteği olmadan hayatta kalma şansımız çok düşük. Bunun çok önemli, (ABD'nin yardımının) kritik olduğunu düşünüyorum. Amerikan desteği olmadan Rusya'ya karşı savaşmayı düşünmek istemiyorum. Stratejik ortak olmayacağımızı düşünmek istemiyorum" dedi. Zelenskiy ayrıca, ABD'nin askeri desteğini sürdürmemesi halinde Ukrayna'nın gelecekte Rusya'nın farklı bir büyük saldırısına maruz kalabileceğini belirtti. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına savaşı sona erdirmek için değil, Rusya'ya yönelik bazı uluslararası yaptırımların kaldırılmasını ve Rus ordusunun yeniden toparlanmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşması elde etmek için gelmek istediğini savundu. Zelenskiy, "Gerçekten istediği bu. Ateşkesle, duraklamak, yeniden hazırlanmak, eğitmek ve bazı yaptırımları kaldırmak istiyor" şeklinde konuştu.

Röportajın tamamının yarın yayınlanacağı belirtildi. - MÜNİH