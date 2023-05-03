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Yunusemre meclisi toplandı

Yunusemre meclisi toplandı

Politika Haberleri

Yunusemre Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. 24 maddenin görüşülüp karara bağlandığı mecliste AK Parti Grup Başkanı olması nedeniyle asil katip üyeliğinden istifa eden İlkcan Durmaz'dan boşalan katip üyeliğe Mehmet Ersoy seçildi.

Yunusemre Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 24 madde görüşüldü. Mecliste asil katip üyeliğinden AK Parti Grup Başkanı olması nedeniyle istifa eden H. İlkcan Durmaz'dan boşalan katip üyeliğine Mehmet Ersoy seçildi. Toplantı sonrası gündemi değerlendiren Belediye Başkanı Çerçi, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST'e katıldıklarını dile getirirken, festival hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Haziran ayı meclis toplantısının 6 Haziran Salı günü saat 18.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Çerçi AK Parti Politika Haberler

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