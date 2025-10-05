Yerli ve Milli Parti Kongresinde Sert Eleştiriler

YERLİ ve Milli Parti (YMP) Ağrı İl Başkanlığı'nda düzenlenen kongreye katılan YMP Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yalanla, palavrayla, her gün değişen tavırlarınızla, çelişki üstüne çelişki yaratarak liderlik yapılmaz. Bugün dost olanlar yarın düşman oluyor" dedi

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Ağrı İl Başkanlığı'nda düzenlenen kongrede şunları söyledi:

"Sevgili Ağrılılar, sizin bu coşkuyu görünce diğer parti başkanlarının başı ağrıyacak. 'Bugüne kadar yalan dolanla milleti uyuttuk, nereden çıktı bu Teoman Mutlu' diyecekler. Burası Türkiye. Yediveren gülü gibi verimli toprakları benim gibi ne liderler yetiştirir. Sizin yalanla, palavrayla, her gün değişen tavırlarınızla, çelişki üstüne çelişki yaratarak liderlik yapılmaz. Bugün dost olanlar yarın düşman oluyor. Dün Tayyip Bey'e söylemediklerini bırakmayanlar şimdi karşısında iki büklüm. Dervişoğlu 'gelmem' diyordu, DEM'le yan yana dizildi. Babacan ve Davutoğlu'nun tavırlarına bakın; bir gün ayrı, ertesi gün başka."

Mutlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Şu yüz yıllık CHP'ye bakın. Atatürk'ün partisi ne acemi çocuklara kaldı. Hiçbir projeleri yok. Aldıkları milyonlarca devlet yardımını mitinglerde harcıyorlar, bir de Ekrem-Ekrem şarkısı söylüyorlar. Var mı CHP'den umut? Var mı ülkeyi yönetecek kadro? Parti cadı kazanı gibi kaynıyor, tedbir alan yok. Kılıçdaroğlu'na, Gürsel Tekin'e yıllarca ağabey dediler, şimdi sövüyorlar. Ekrem'in yalakalarına dokunamıyorlar ama doğruları söyleyenleri ihraç ediyorlar."

Mutlu son olarak şunları söyledi:

"Bu canım ülkeyi size bırakmayacağız. Artık kendi kaderimize biz el koyacağız. Dürüst insanlar gelecek, bilgili ama namuslu siyasetçiler gelecek. Yeter artık! Yerli ve Milli Parti yola çıktı, bizi durduramazlar. Allah'ın izni ve milletin desteği ile biz geliyoruz. Bu karanlık günler bitecek, mutlu insanlar ülkesi yepyeni bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız."