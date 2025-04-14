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Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku: Eski il başkanı Bülent Er açıklamalarda bulundu

Yeniden Refah Partisi'nde istifa şoku: Eski il başkanı Bülent Er açıklamalarda bulundu
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Yeniden Refah Partisi eski il başkanı Bülent Er, görevden alınma ve istifa süreçlerine dair açıklamalarda bulunarak, bağlı olduğu teşkilatların genel merkezle yaşadığı sorunları vurguladı. İstifa kararlarının ardından bir çok yönetici de görevlerinden ayrıldığını bildirdi.

Yeniden Refah Partisi eski il başkanı Bülent Er, görevden alınma ve istifa sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kırşehir teşkilatı olarak yaşadıkları sürecin partisinin genel merkezinde teşkilat içerisindeki şahıslarla ilgili olduğunu vurgulayan Bülent Er; il başkanlığı, kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte istifa ettiklerini belirtti. İstifa kararının 11 Nisan günü alındığını aktaran Er; "Yaklaşık 3 ay önce iki amcamızın vefatı sebebiyle il başkanları toplantısına katılamadım. Genel merkezden baş sağlığı telefonu gelmemesi biz kırdı. Bu süreçte hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk yaşadığımız için görevden affımızı istedik" dedi.

"Başarı belgeleri manavdan verilmedi"

Arkalarından başarısız yönetim sergilendiği dedikodularının çıktığını ifade eden Er açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bizlere tebliğ yapılmadı. Bu durum bizleri üzdü. Üye çalışmalarında başarısız olduğumuz söylenmiş, oysa genel başkanımızı Fatih Erbakan'ın elinden üye çalışmalarında başarı sertifikaları aldık. Bizlere bu belge bakkal ya da manavdan verilmedi. Tüm bu gelişmelerin ardından il, kadın ve gençlik kolları olarak istifa ettik. İl yönetiminden 30 kişi, kadın kolları yönetiminden 17, gençlik kolları yönetiminden ise 13, merkez ilçeden ise 15 arkadaşımız istifa etti."

Mucur ilçesinde Serkan Ekim ve yönetim kurulundan 17 kişi de istifa dilekçisini sundu. Parti'nin Kaman, Mucur, Merkez ilçe ve Akçakent ve Çiçekdağı ilçelerinde de aktif yönetimi bulunuyor. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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