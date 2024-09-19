Fatih Erbakan'dan Gaziler Günü Mesajı: Hakların İyileştirilmesi Gerekiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesine göre gazilere verilen hakların iyileştirilerek, şehit aileleri ve gazileri tatmin edecek hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "19 Eylül Türkiye Gaziler Günü vesilesi ile ahirete irtihal etmiş olan gazilerimize Allah'tan rahmet; hayatta olan ve tedavisi devam eden gazilerimize de acil şifalar, sağlık, sıhhat ve afiyetler dileriz. Gaziler; şehidin şahidi olan, şehit olmayı arzulayan milletimizin huzuru ve güvenliği için kendini feda etmiş serdengeçtileridir. Ancak maalesef problemlerinin ve beklentilerinin neredeyse hiç dile getirilmediği gazilerimizin yaşam konforlarının artırılması, hak kaybına uğramamaları veya hak kaybı yaşayanların verdiği mücadelenin sonuca ulaşması için gazilerimizin yanında olduğumuzu ve bu konuların takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"Yeniden Refah Partisi olarak engelli vatandaşlar birimimiz bünyesinde şehit aileleri ve gazileri temsil eden bir birim oluşturan, şehit aileleri ve gazilerimizin direkt olarak muhatap bulabileceği ve birim başkanı da güneydoğu gazisi olan tek parti olduğumuzu rahatça ifade edebiliriz" diyen Erbakan, şöyle devam etti:

"Aslında şehit yakınları ve gazilerimizin beklentileri, ülkemiz ekonomisine külfet olacak istekler olmayıp, bugün vatanımızın bekası için, milletimizin güvenliği için bedel ödemiş olan bütün şehit aileleri ve gazilerimizin talep ve isteklerinin yerine getirilmesi ülke olarak onlara borcumuzdur. Bu nedenle şehitlerimizin emaneti olan şehit aileleri ve şehadet yolunda şehit olamayıp gazi olarak kalan gazilerimiz için;

1. Bilhassa 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesi ve bu madde bentlerinde tanımlanan gazilere verilen haklar iyileştirilmeli ve şehit aileleri ve gazilerimizi tatmin edecek hale getirilmelidir.

2. Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarından eğitim görenlerden 'devlete, vakıflara ve özel kişilere ait ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarından eğitim ücreti, harç vb isimler altında ücret alınmamasının yasal düzenleme ile garanti altına alınması' gereklidir.

3. Şehit aileleri ve gazilerimizin araç alımlarında şehit aileleri-gaziler ve engelliler birbirinden ayrılarak; şehit ailesi ve gazilerde engelli raporu istenmeden sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen gazi ve şehit yakını kimlik kartları yeterli olacak şekilde 5 yılda bir kullanılmak şartı ile ÖTV'siz araç alma hakkı tanınmalı ve özellikle araçlarda fiyat üst limiti şartı kaldırılmalıdır.

4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinde şehit yakınları ve gazilere istihdam sağlanması ile ilgili husus; 'şehidin eşine ve tüm çocuklarına ve ayrıca şehidin anne, baba veya kardeşlerinden birine istihdam sağlanması, gazilerde ise gazinin eşi veya çocuklarından toplam 2 kişiye istihdam hakkı sağlanması' şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

5. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu Ek Madde 2 gereği gazilerimize faizsiz konut kredisi hakkı tanınmış fakat her yıl için fiyat üst sınırı belirlenmiştir. Günümüz şartlarında ev alınabilecek bir miktar tespit edilerek gazilerimize bu miktarda 10 yıl vadeli ve eşit taksitli faizsiz ev kredisi imkanı sağlanmalıdır.

6. Muharip gazilerimize ve 15 Temmuz gazilerine verilen tüm hak ve şartlar herhangi bir ayrım yapılmadan standartlara bağlanarak, terör gazilerine uygulanan haklar ile eşitlenmelidir."

'Son olarak terörle mücadele esnasında yaralanmış fakat Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uymadığı gerekçesi ile gazilik ünvanı verilmeyen ancak çalışamayacak durumda olan, vücutlarında şarapnel parçaları ile hayatını sürdüren, gazi sayılmadığı gibi sağlık sebebi ile çalışmaya uygun olmadığı için sözleşmeleri feshedilen, hatta bu hususta dernek bile kuran çok sayıda kardeşimizin bir an önce gazilik ünvanına kavuşması beklentiler içerisindedir."

Erbakan sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu adımların bir an evvel atılarak şehit aileleri ve gazilerimizin taleplerinin karşılanmasını temenni ediyor, ülkemizdeki tüm gazilerimizin ve şehit ailelerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü Yeniden Refah Partisi teşkilatları ve şahsım adına tebrik ediyorum. Bu cennet vatanı bizlere vatan yapmak için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, vatan uğruna kanını veren, uzuvlarını kaybeden tüm gazilerimize Allah'tan şifalar, sağlık ve afiyetler diliyorum." - ANKARA