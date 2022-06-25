Fatih Erbakan: 'Biz Yeniden Refah iktidarında laf üretmeyeceğiz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde laf üretmeyeceklerini, hikaye anlatmayacaklarını belirterek milletin derdiyle dertleneceklerini söyledi.

Partisinin, Ahmet Güneştekin Kültür Merkezinde düzenlenen 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu belirten Erbakan, "Bu aziz millet anket ve medya tezgahlarını dağıtıyor ve Yeniden Refah'ı, yeniden milli görüşü

adım adım iktidara taşıyor." dedi.

Geçen ay Türkiye genelinde 15 bin üye kaydederek en fazla üye kaydeden siyasi parti olduklarını ifade eden Erbakan, bu ay ise gençlik kollarının 10 bin 100, kadın kollarının da 12 bin 700 üye kaydettiğini söyledi.

Erbakan, şunları kaydetti:

"Adım adım iktidara ilerliyoruz. İnşallah milli görüş iktidarı, Yeniden Refah iktidarı yakındır. Biz, Yeniden Refah iktidarında laf üretmeyeceğiz, hikaye anlatmayacağız, enkaz raporu okumayacağız, milletimizin derdiyle dertleneceğiz. Kaynak paketlerimiz hazır. Milli kaynak paketlerimizi ortaya koyduk, projelerimiz hazır. 81 ilimize 681 refah projesi planımızla bunu bilimsel bir şekilde ortaya koyduk ve hepsinden önemlisi makam ve rakam için değil Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır."

İktidara gelmeleri durumunda memur, işçi ve emekliye yüzde yüz zam yapacaklarını dile getiren Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Borç, faiz, beton, çimento ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçeceğiz. Tarım ve hayvancılıkta, sanayi ve teknolojide üreten ve ihraç eden Türkiye'yi hayata geçireceğiz. Milli görüş iktidarında Doğu ve Güneydoğu illerimiz yeniden refahla, yeniden yatırımla, yeniden istihdamla, yeniden ihracatla, yeniden kalkınma ile buluşacak inşallah."

Kongrede, mevcut il başkanı Ziyaulhak Yamaç tekrar Yeniden Refah Partisi il başkanlığına seçildi.