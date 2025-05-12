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Yeniden Refah Partili Aydal: Kardeşlerimizle yan yana gelmemizde sorun yok

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesini Haberler.com'a değerlendirdi. Aydal, "Bu kardeşlerimizle yan yana gelmemizde bir sıkıntı yok. Bin yıldır yan yanayız, bundan sonra da olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesini Haberler.com'a değerlendirdi. Aydal, "Bu kardeşlerimizle yan yana gelmemizde bir sıkıntı yok. Bin yıldır yan yanayız, bundan sonra da olacağız" dedi.

Yeniden Refah Partili Prof. Dr. Doğan Aydal, geçmişte TBMM'de kabul edilen kanunlara değinerek şu açıklamalarda bulundu: Dil, tarih coğrafya fakültesinde bir Kürtçe enstitü kurulabilir. Hatta nasıl ki yabancı dil bilene yabancı dil tazminatı veriliyorsa bölgede hizmet edecek görevlilere de Kürtçe dil tazminatı verilmeli. Dolaysıyla Doğu'yu sürgün yeri olarak çıkarmaktan Batı'daki hizmet neyse götürmek bizim vazifemizdir. Bizim Kürt zenginlerimiz Doğu Anadolu'ya yatırım yapmıyorlar, Batı Anadolu'ya yatırım yapıyorlar. Bu kardeşlerimizle yan yana gelmemizde bir sıkıntı yok. Bin yıldır yan yanayız, bundan sonra da olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını bozmak uzun vadede Kürt kardeşlerimizin işine gelmez. Türkiye Cumhuriyeti üniter yapısını korumak mecburiyetindedir.

Yeniden Refah Partili Aydal: Kardeşlerimizle yan yana gelmemizde sorun yok
Kaynak: Haberler.com / Politika
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