Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, SDD ile işbirliği protokolünü imzaladı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) heyetiyle görüştü.

Partinin açıklamasına göre, parti genel merkezindeki görüşmede Özel, SDD Genel Başkanı Bekir Sami Doğan ile Yeni Parti ve SDD arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı.

Özel'e görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş eşlik etti.

Kaynak: AA