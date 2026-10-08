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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, SDD ile işbirliği protokolünü imzaladı

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) heyetiyle parti genel merkezinde görüştü ve SDD Genel Başkanı Bekir Sami Doğan ile işbirliği protokolünü imzaladı. Özel'e görüşmede Aylin Yaman ve Suat Özçağdaş eşlik etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) heyetiyle görüştü.

Partinin açıklamasına göre, parti genel merkezindeki görüşmede Özel, SDD Genel Başkanı Bekir Sami Doğan ile Yeni Parti ve SDD arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı.

Özel'e görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş eşlik etti.

Kaynak: AA
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