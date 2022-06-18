Varank: CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hiçbir zaman parti, yerli ve yabancı ayrımı olmadığını belirterek, "Biz ülkeye değer katan herkesin yanında olduk. CHP'li belediyeler nitelikli ve doğru projelerle geldiklerinde onları da destekliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de yapımı tamamlanan Teknopark ile Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan (GEKA) 30 milyon lira hibe alan 26 projenin açılışı törenine katıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Gökcan, Muğla Valisi Orhan Tavlı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partiler, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile kamu- kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Teknopark ile GEKA projelerinin açılış kurdelesini kesti. Programın ardından Teknopark'ta incelemelerde bulunan Bakan Varank, daha sonra AK Muğla İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir kuvars esaslı kompoze taş fabrikasını gezdi. Bakan Varank, programı kapsamında Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etmek üzere hareket etti.