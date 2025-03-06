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Vali Yiğitbaşı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Yiğitbaşı, Şehit Ailesini Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Suriye'de şehit düşen Mustafa Akkaya'nın ailesini ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilere olan desteklerini yineledi. Yiğitbaşı, şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkacaklarını vurgulayarak, Ramazan'ın bereketi ve huzurunu da dile getirdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, 23 Kasım 2019'da Suriye'de görev başındayken şehit düşen Mustafa Akkaya'nın anne ile babası Döndü-Taner Akkaya ve ailesini ziyaret etti.

Yiğitbaşı, yaptığı açıklamada her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi. Yiğitbaşı konuşmasının devamın ise şu ifadelere yer verdi: "Şehitlerimizin bizlere bıraktıkları Aziz emanetleri olan ailelerimizle her zaman yan yana ve el ele olmaya devam edeceğiz. Rabbim şehidimize rahmet, ailesine sabırlar versin. Ramazan'ın bereketi, huzuru ve birliktelik ruhu hepimizi sarsın duasıyla."

Öte yandan Vali Yiğitbaşı'nın ziyaretine komşu çocukları da sürpriz ziyaret yaparak, ortama neşe kattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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