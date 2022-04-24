Ümit Özdağ, Ali Babacan'ın 'Ermeni olayları' paylaşımına ateş püskürdü: Evinize dönün

24 Nisan 1915 Ermeni Olayları'nın yıldönümü nedeniyle gerek sosyal medya gerek siyaset camiası konuyu tartışmaya devam ediyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Meclis'e sunduğu "Ermeni soykırımı tanınmalı" şeklindeki tekliften sonra tırmanan tartışmalara Ali Babacan ve Ümit Özdağ da katıldı.

"HAYATINI KAYBEDEN OSMANLI ERMENİLERİNİ ANIYORUM"

Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum" dedi.

"MİLLİ ŞAHSİYET DUYGULARINDAN YOKSUNSUNUZ"

DEVA lideri Babacan'ın bu sözlerine tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi: "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün. Siz gerçekten milli tarih, milli vicdan, milli kimlik ve milli şahsiyet duygularından yoksunsunuz."

İşte Özdağ'ın o paylaşımı: