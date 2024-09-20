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Ülkü Ocakları Şarkışla'da Görev Değişimi

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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda Şarkışla ilçe başkanlığı görevini Levent Şahin, yeni atanan Furkan Atalay'a devretti. Devir teslim töreninde İl Başkan Yardımcısı Burak Şanlı, her iki başkana da başarılar diledi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Şarkışla ilçe başkanlığında görev değişimi yapıldı.

Bir süredir görev yapan Levent Şahin, görevi yeni atanan Furkan Atalay'a devretti. Ülkü Ocakları ilçe binasında yapılan devir teslim töreninde konuşan Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Burak Şanlı, "Görevi devreden Levent Şahin'e bu güne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor yeni atanan Furkan Atalay'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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