Ukrayna, Rus saldırıları sonrası Karadeniz liman faaliyetlerini askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu Ortak Kuvvetler Grubu yedek komuta karargahında Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve diğer askeri yetkililerle bir araya geldiği toplantıda, "Kiev yönetiminin enerji tesislerimize yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'daki savunma sanayii işletmelerini ve altyapı tesislerini vurmaya devam ettiğini belirtmek isterim" dedi. Ukrayna savaşına ilişkin rapor veren Gerasimov, "Rus ordusunun planlı saldırıları sonrasında Ukrayna, Karadeniz'deki liman faaliyetlerini askıya aldı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu Ortak Kuvvetler Grubu'nun yedek komuta karargahını ziyaret ederek, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. Putin ve askeri yetkililer, burada gerçekleştirilen toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki mevcut durumu ele aldı. Ziyareti sırasında askeri üniforma giyen Putin, toplantının başında yaptığı açıklamada, "Bu yılın başından bu yana toplam yaklaşık 6 bin 500 kilometrekarelik alan ve 310 yerleşim yeri kurtarıldı. Kiev rejimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının yalnızca yüzde 10'undan biraz fazlasını ve Zaporijya bölgesinin yüzde 16,5'ini kontrol etmektedir. Luhansk Halk Cumhuriyeti ise tamamen kontrolümüz altındadır" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik bölgesini barış müzakerelerinin bir parçası haline getirmeyi planlamıyoruz"

Putin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın Kursk bölgesine girmesinin ardından Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yalnızca düşmanı topraklarımızdan çıkarma değil, aynı zamanda bitişik bölgede bir güvenlik bölgesi oluşturma görevinin de verildiğini hatırlatmak isterim. Bu görev başarıyla yerine getirilmektedir. Amacımız, gelecekte Rusya'nın sınır bölgelerinde mutlak güvenliği sağlamaktır. Bu konuyu Ukrayna ile yürütülebilecek muhtemel barış müzakerelerinin bir parçası haline getirmeyi planlamıyoruz" dedi.

"Rus ordusu Ukrayna'daki altyapı tesislerini vurmaya devam ediyor"

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları ve Moskova'nın misillemelerine ilişkin, "Kiev yönetiminin sanayi, yakıt ve enerji tesislerimize yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna'daki savunma sanayii işletmelerini ve altyapı tesislerini vurmaya devam ettiğini belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

Toplantının ilerleyen kısımlarında Putin, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'dan cephedeki son gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

"Ukrayna, Karadeniz'deki liman faaliyetlerini askıya aldı"

Gerasimov, Putin'e sunduğu raporda Ukrayna'nın Rus gemi trafiğini hedef almasına karşılık olarak Karadeniz'deki Ukrayna limanlarını hedef aldıklarını söyleyerek, "Kiev rejiminin Karadeniz'de gemi trafiğimizi engelleme girişimlerine karşılık olarak Rus Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın liman ve lojistik altyapısını ve deniz araçlarını hedef almaktadır. Bu durum Ukrayna'nın Karadeniz'deki büyük limanlarının kapanmasına neden olmuştur. Rus ordusunun planlı saldırıları sonrasında Ukrayna, Karadeniz'deki liman faaliyetlerini askıya aldı" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna ordusuna darbe vurmak için stratejik noktaları hedef aldığını belirten Gerasimov, "Silahlı Kuvvetler'in planına göre stratejik öneme sahip olan köprüler, demiryolları ve Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan lojistik merkezlerine saldırılar düzenleniyor" dedi.

Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarını hatırlatarak, bu noktaları öncelikleri haline getirdiklerini belirten Gerasimov, "En yüksek derecede öncelikli hedefimiz füze üretim tesisleri, insansız hava aracı tesisleri ve bunları depolama ve fırlatma merkezleridir" dedi.

"Rus ordusu 1 Eylül'den itibaren bin 800 kilometrekareden fazla alanı kontrol altına aldı"

Eylül ve ekim ayında Ukrayna'nın Rusya'ya karşı saldırılarının yoğunlaştırdığına dikkat çeken Gerasimov, "Düşman ülke, Rusya'da yapılan parlamento seçimlerini baltalamak için 19 ve 20 Eylül tarihlerinde bugüne kadarki en büyük saldırılarını gerçekleştirdi. Seçim günü 24 saat içinde Rus topraklarında bin 398 dron ve füze imha edildi. Rus ordusu ise 1 Eylül'den itibaren bin 800 kilometrekareden fazla alanı ve 92 yerleşim alanını kontrol altına aldı" diye konuştu.

Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı operasyonlarının sürdüğünü vurgulayarak, Rus ordusunun faaliyetleri sırasında birçok Ukrayna askerinin öldüğünü veya ağır yaralandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı