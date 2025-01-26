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Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

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Bağımsız olarak girdiği 31 Mart seçimlerinde Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi'nde 47.91 oy alarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçilen Zeynep Çelik, AK Parti'ye katıldı. Çelik'e rozetini AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bizzat taktı.

Çanakkale'nin Yenice İlçesi'ne bağlı Kalkım Beldesi'nde bağımsız olarak katıldığı seçimlerde yüzde 47.91 oy alarak Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçilen 22 yaşındaki Zeynep Çelik, AK Parti saflarına katıldı.

ROZETİNİ BAKAN TEKİN TAKTI

Çelik'in rozetini, AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı. Çelik yaptığı konuşmada, "AK Parti'nin gençlere verdiği değer ve vizyon bana bu kararı aldırdı. Bu partinin bir üyesi olmak benim için gurur verici. Bu cesareti, bu imkânı bana sunan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

ZEYNEP ÇELİK KİMDİR?

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesinde Bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 47.91 oy oranı ile seçimi kazanarak, Belediye Başkanı oldu. Çelik, Türkiye'nin en genç kadın Belediye Başkanı olma unvanını kazandı.

Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı. Toplam 1983 seçmeni olan Kalkım Beldesinde bağımsız aday Zeynep Çelik, yüzde 47.91 oranında oy alarak başkan seçildi. Çelik'i yüzde 40.00 ile AK Parti adayı İbrahim Taşkın takip etti.

"DESTEKLERİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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