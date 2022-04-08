Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor - Haberler

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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları, Bakan Akar ev sahipliğinde bir araya geliyor

Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geliyor.

İSTANBUL (İHA) - Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da Kalender Orduevi'nde düzenlenen üçlü toplantıya, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace katılacak. Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Gerçekleşecek toplantı öncesi heyetleri taşıdığı belirtilen araçlar, Orduevine giriş yaptı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul, Türkiye, England, İtalya, Politika, Haberler

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