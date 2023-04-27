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Turanlı: 'Halkımızla hep birlikteyiz'

Turanlı: "Halkımızla hep birlikteyiz"

Politika Haberleri

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı vatandaşlarla ilçe merkezinde bir araya geldi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı vatandaşlarla ilçe merkezinde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Turanlı, "İlçenin belediye başkanı olarak ayırım yapmadan tüm mahallelerimize ve vatandaşlarımıza aynı özeni gösteriyor, verilen hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulması, varsa ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yolunda titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İbrahim Yusuf Turanlı Adıyaman Hisarcık Kahta Politika Haberler

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