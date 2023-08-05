Tunus Genel İşçi Sendikası, ülkede birliği sağlayacak kanunlar ve kurumlar istiyor

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, ülkede birliği sağlayacak kanunlar ve kurumlar istediklerini belirtti. Tebubi, 5 Ağustos 1947'de Fransız sömürge güçleri ile Tunuslu işçiler arasında yaşanan olayların yıl dönümü dolayısıyla Sfaks kentinde düzenlenen anma toplantısında konuştu. TGİS Genel Sekreteri Tebubi, 'Bütün Tunuslular için zenginlik oluşturmak amacıyla ülkeyi birleştiren kanunlar ve kurumlar istiyoruz, tartışmalar ve çekişmeler değil.' dedi.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tebubi, ülkede birliği sağlayacak kanunlar ve kurumlar istediklerini belirtti.

Tebubi, 5 Ağustos 1947'de Fransız sömürge güçleri ile Tunuslu işçiler arasında yaşanan olayların yıl dönümü dolayısıyla Sfaks kentinde düzenlenen anma toplantısında konuştu.

TGİS Genel Sekreteri Tebubi, "Bütün Tunuslular için zenginlik oluşturmak amacıyla ülkeyi birleştiren kanunlar ve kurumlar istiyoruz, tartışmalar ve çekişmeler değil." dedi.

Başkalarına suç isnat etmeden diyalog yoluyla, zenginlik üretilmesi ve ülkenin uluslararası alanda ekonomik olarak ağırlık kazanması için çalışılması çağrısında bulunan Tebubi, "Ulusal egemenlik slogandan ibaret değildir." ifadesini kullandı.

Tebubi, sendikanın ülke için "yapıcı bir güç olacağını" belirterek, "İletişim köprüsü kurmak isteyenlere elimizi uzatıyoruz." diye konuştu.

Tunus'ta 5 Ağustos 1947'de 100 bin işçinin katıldığı bir grev düzenlenmişti. TGİS tarafından düzenlenen grevden bir gün sonra sömürgeci Fransız ordusu ile Tunuslu işçiler arasında çatışma çıkmış, 30 kişi ölmüş 150 kişi de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said'in açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" kapsamında ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa referandumu, ardından erken genel seçimler yapıldı.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında eski Tunus Halk Meclisi Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi dahil birçok muhalif cezaevine bulunuyor.