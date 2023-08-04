Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, kanunları çiğneyenleri hesap vermeye çağırdı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, kanunları çiğneyen ve kaos oluşturmaya çalışanlardan hesap sorulması gerektiğini belirtti. Başbakan ve Adalet Bakanı ile yapılan görüşmelerde ülkenin arındırılması ve yasaların ihlal edenlerin sorumluluğunun yargıya bırakılması vurgulandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "kanunları çiğneyen ve kaos oluşturmaya çalışanlardan hesap sorulması gerektiğini" belirtti.

Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Ahmed el-Haşşani ve Adalet Bakanı Leyla Ceffal ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Haşşani ile yaptığı görüşmede Said, "Tunus yönetimine sızan ve herhangi bir ekonomik ve sosyal projenin tamamlanmasına engel haline gelen kişilerden ülkenin arındırılmasının gerekliliğini" vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, "Pek çok proje hazır ve bunlar için ayrılan fonlar mevcut. Bu projeleri gerçekleştirmek için yalnızca samimi irade eksik." ifadelerini kullandı.

Said, görüşmede, "Tunus devleti ve halkının hizmetinde olmayı reddedenlerin birçoğunun görevlerinden uzaklaştırıldığını" kaydetti.

Adalet Bakanı ile yaptığı görüşmede ise Cumhurbaşkanı Said, "Tunus yasalarını ihlal eden herkesten, özellikle ülkede kaos çıkarmaya çalışanlardan hesap sorulması gerektiğini" belirterek, bu konuda Tunus yargısına düşen görevi hatırlattı.

Said, ülkede kanunları çiğneyenlerin hiçbir müdahale olmaksızın sadece yargı tarafından sorumlu tutulacağını ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 1 Ağustos'ta sürpriz bir şekilde Başbakan Necla Buden Ramazan'ı görevden alarak yerine Ahmed el-Haşşani'yi atadı.

Tunus'ta Nahda, Tunus'un Kalbi, Onur Koalisyonu gibi çeşitli muhalif parti ve oluşumları barındıran Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden, Cumhurbaşkanı Said'in Başbakan Ramazan'ı görevden alarak yerine Haşşani'yi atamasına tepki göstermişti.