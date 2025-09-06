Haberler

Trump, Savunma Bakanlığı'nın Adını 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değiştirdi

Trump, Savunma Bakanlığı'nın Adını 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değiştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Kongre'ye gerekli yasal düzenlemeleri sunacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin bir adım attıklarını duyurdu. Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının bundan sonra 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesine imza atarken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını bildirdi. Trump, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi 'Savaş Bakanlığı' adını veriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Otomotiv devi Hyundai'nin fabrikasına baskın: 475 kişi gözaltına alındı

Otomotiv devinin fabrikasına baskın! Yüzlerce gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
700 liralık oyuncak çalan kadın, 10 liralık da alışveriş yaptı! O anlar kameralarda

İş yeri sahibi güvenlik kamerasına bakınca şok oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.