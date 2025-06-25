Trump'ın İran Hava Saldırıları Nedeniyle Azil Tasarısı Reddedildi

Trump'ın İran Hava Saldırıları Nedeniyle Azil Tasarısı Reddedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongresi, Başkan Trump'a İran'a yönelik hava saldırıları nedeniyle verilen azil tasarısını 334'e karşı 79 oyla reddetti. Tasarı, Texaslı Demokrat Al Green tarafından önerilmişti.

ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'ı vurması nedeniyle Trump hakkında verilen azil tasarısı 79'a karşı 334 oyla reddedildi.

ABD'nin Texas eyaletinin Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Al Green tarafından verilen azil tasarısı oylamaya sunuldu. ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Başkan Donald Trump'ın görevden azlini isteyen tasarı, 79 'evet' oyuna karşılık 344 'hayır' oyu ile reddedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

9 aylık hamile 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Adıyaman'da traktör kazası: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.