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Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzelerinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle bizler dünyada eşine az rastlanır müktesebata sahibiz" dedi.

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Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzelerinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle bizler dünyada eşine az rastlanır müktesebata sahibiz" dedi.

Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzelerinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle bizler dünyada eşine az rastlanır müktesebata sahibiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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