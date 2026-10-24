Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzelerinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle bizler dünyada eşine az rastlanır müktesebata sahibiz" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzelerinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle bizler dünyada eşine az rastlanır müktesebata sahibiz" dedi.
Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzelerinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti olarak tarihiyle, kültürüyle bizler dünyada eşine az rastlanır müktesebata sahibiz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı