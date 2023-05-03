TİHV'den seçim öncesi insan hakları çağrısı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde tüm siyasi aktörlere insan haklarını savunma çağrısında bulundu. TİHV'in yayınladığı "Bu Sefer İnsan Hakları Kazansın" başlıklı videoda, "İnsan, ancak haklarıyla birlikte kendisi ve herkes için, doğa için en güzelini başarabilir. Bu nedenle insan hakları olmadan demokrasi olmaz. Tüm toplumsal ve siyasal aktörlere çağrımızdır: İnsan haklarını savunun. İnsan haklarını savunma hakkını koruyun. Bu sefer insan hakları kazansın. Bu sefer insan hakları çoğalsın" denildi.

TİHV, bugün sosyal medya hesaplarında "Bu Sefer İnsan Hakları Kazansın" başlıklı bir video yayınlandı. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde tüm siyasi aktörlere insan haklarını savunma çağrısı yapılan videoda şunlar kaydedildi:

"İnsan hakları, korur. Ayrıcalıklı birilerinin değil, herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde eşit ve özgür yaşamasının garantisidir. İnsan hakları, güçlendirir. Sadece gücü elinde bulunduranların değil, herkesin sözünün ve kararının önem kazanmasını sağlar. Kanun önünde herkesi eşit kılar.

İnsan hakları, birleştirir. İnsanların aynı düşünce, aynı duygu, aynı amaç ve talepler için özgürce bir araya gelebilmesinin güvencesidir. İnsan hakları, barıştırır. Sorunların kutuplaşarak değil, bir arada ve barış içinde çözülmesine imkan sunar.

İnsan hakları, zenginleştirir. Ayrımsız herkesin kendisini kendi rengiyle var edebilmesinin önündeki engelleri kaldırır. İnsan hakları, değiştirir. İnsan hakları, iyileştirir. İnsan, ancak haklarıyla birlikte kendisi ve herkes için, doğa için en güzelini başarabilir. Bu nedenle insan hakları olmadan demokrasi olmaz. Tüm toplumsal ve siyasal aktörlere çağrımızdır: İnsan haklarını savunun. İnsan haklarını savunma hakkını koruyun. Bu sefer insan hakları kazansın. Bu sefer insan hakları çoğalsın."