TBMM'de hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi kabul edildi (2)

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Hazine taşınmazları ve Katma Değer Vergisi'yle (KDV) ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi

Önergeyle teklife eklenen madde ile koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini bertaraf için düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda; ticari hayatın devamını sağlamak amacıyla 1 Mart 2020 tarihinden, 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesinin kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı hüküm altına alınacak.

Besti KARALAR/ANKARA,